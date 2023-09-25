Совфед переназначил Валерия Зорькина главой Конституционного суда

13:59, 25 сентября 2023, ПАИ

Совет Федерации на пленарном заседании назначил Валерия Зорькина председателем Конституционного суда РФ на новый шестилетний срок, сообщает ТАСС.

Решение было принято единогласно. За него проголосовали 153 сенатора.

Представление президента РФ о его назначении на должность председателя Конституционного суда РФ поступило в Совет Федерации в конце прошлой недели. В феврале Валерию Зорькину исполнилось 80 лет, однако возрастного ценза для председателя Конституционного суда РФ нет.

Напомним, Валерий Зорькин возглавлял Конституционный суд РФ в 1991-1993 годах, а после перерыва стал возглавлять его с 2003 года.