Посвящённый Международному дню музыки концерт пройдёт в Пскове 1 октября

15:53, 25 сентября 2023, ПАИ

Концерт вокальной музыки «Сцены из музыкальной жизни» состоится в Приказной палате Псковского кремля 1 октября. Событие посвящено Международному дню музыки, который отмечается ежегодно в начале октября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Концерт начнётся в 16:00. В исполнении музыкантов, молодых специалистов прозвучат произведения великих русских композиторов.

В первой половине концерта на сцене прозвучат романсы великих русских романтиков Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского и Сергей Рахманинова. Во второй – вокальный цикл Георгия Свиридова на стихи Сергея Есенина «Отчалившая Русь». Данное сочинение – это поэма в 12 песнях с глубокой философской основой, в которой композитор размышляет о судьбе родины, о роли поэта и человека. Исполнят музыкальные произведения вокалисты, выпускники Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, лауреаты международных и всероссийских конкурсов Фëдор Сидяков и Любовь Балашова.

В роли концертмейстера на музыкальном празднике выступит Иван Колбашов, пианист, окончивший Петрозаводскую государственную консерваторию.