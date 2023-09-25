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Общество

Преподаватель ПсковГУ участвует в Российском микробиологическом конгрессе

Директор Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ Нина Бугеро принимает участие в IV Российском микробиологическом конгрессе в Томске. Мероприятие продлится до 29 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

Директор Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ Нина Бугеро принимает участие в IV Российском микробиологическом конгрессе в Томске. Фото: пресс-служба ПсковГУ

Специалист вуза представит доклад в секции «Медицинская микробиология» на тему «Антибиотикорезистентность и COVID-19. Региональные аспекты».

Впереди участников также ждут пленарные, секционные и стендовые доклады в рамках сессий «Разнообразие и экология микроорганизмов», «Метаболизм и геномика микроорганизмов», «Микробные и растительные агробиотехнологии» и «Микробные технологии».

Кроме того, в ходе мероприятия пройдёт сателлитный симпозиум «Молекулярная биология, биохимия и экология дрожжей» и съезд Межрегионального микробиологического общества.

Отметим, цели конгресса – обмен новейшими результатами исследований в области микробиологии, установление и поддержание контактов между учёными, представителями сферы образования и бизнеса.

Организаторами выступили Национальный исследовательский Томский государственный университет, Межрегиональное микробиологическое общество, Федеральный исследовательский центр биотехнологии РАН.

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