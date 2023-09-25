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Более 3,5 тысячи псковских родителей получают пособие по уходу за ребёнком до полутора лет

3 773 работающих родителя Псковской области находятся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до полутора лет. 3 744 из них – женщины и 29 – мужчины. Всего на обеспечение этих целей региональное отделение Социального фонда России направило 203,2 миллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе фонда.

3 773 псковских родителя получают пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Фото: ПАИ

Пособие выплачивается в размере 40 % от среднего заработка работника за два календарных года, но не ниже минимального размера данного пособия. Законодательно установленный минимум в 2023 году составляет 8 591 рубль.

Согласно законодательству, оформить оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком может не только мама, но и папа или другие работающие родственники малыша, которые фактически осуществляют за ним уход. При этом право на пособие сохраняется при работе во время отпуска на условиях неполного рабочего дня либо на дому.

Для получения пособия не имеет значения, каким по счёту родился ребёнок. В случае ухода за двумя и более детьми до достижения ими возраста полутора лет размер пособия суммируется по каждому ребёнку. При этом суммарный размер пособия должен быть не более 100 % среднего заработка и не менее суммы двух размеров минимального пособия. ОСФР по Псковской области назначает пособие в максимально сжатые сроки и производит первую выплату в десятидневный срок после получения необходимых сведений от работодателя гражданина. В дальнейшем отделение перечисляет пособие в единый расчетный день – 8-го числа месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается ежемесячное пособие.

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