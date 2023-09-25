Более 10 тысяч не пристёгнутых ремнями водителей выявили комплексы фотофиксации в Псковской области

14:51, 25 сентября 2023, ПАИ

10 270 постановлений из-за непристёгнутого ремня безопасности у водителей выписали автомобилистам в Псковской области с начала 2023 года с помощью комплексов фотофиксации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области со ссылкой на данные регионального Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения.

Комплексы фотофиксации с возможностью распознавания непристёгнутого ремня у водителя появились на территории Псковской области в 2022 году.

Согласно пункту 2.1.2 Правил дорожного движения, водитель обязан «при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристёгнутым и не перевозить пассажиров, не пристёгнутых ремнями. При управлении мотоциклом быть в застёгнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застёгнутого мотошлема». За его нарушение предусмотрена ответственность по статье 12.6 Кодекса об административных нарушениях в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.