Пскович завоевал бронзу на всероссийских соревнованиях по ушу
Псковский спортсмен Андрей Егоров завоевал бронзу на всероссийских соревнованиях и кубке России по ушу, которые проходили в Санкт-Петербурге с 21 по 23 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковской федерации ушу.
Андрей Егоров не смог забраться на пьедестал в категории тайцзицюань, уступив призёру всего 0,02 балла. Но в категории тайцзицзянь ему удалось стать бронзовым призёром.
Также на соревнованиях отметилась псковичка Мария Степанова. Она вошла в десятку сильнейших спортсменок и подтвердила звание кандидата в мастера спорта.
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