Псковский музей-заповедник закроется на санитарные дни

15:46, 25 сентября 2023, ПАИ

Из-за санитарных дней часть музейных объектов Псковского музея-заповедника будет закрыта для посещения 26, 27, 28 и 30 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Так, 26 сентября, санитарный день проведут на следующих объектах музея:

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

Главное здание Псковского музея-заповедника;

Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

Поганкины палаты;

Приказная палата Псковского кремля;

Власьевская башня;

Плоская башня;

Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;

Музей-квартира В. И. Ленина;

Музей истории города Печоры;

Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;

Музей-усадьба М. П. Мусоргского.

27 сентября будут закрыты для посещения Двор Постникова и Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза), 28 сентября – санитарный день проведут в музейном комплексе «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни), а 30 сентября – санитарный день в музее-усадьбе С. В. Ковалевской.