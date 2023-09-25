Псковский музей-заповедник закроется на санитарные дни
Из-за санитарных дней часть музейных объектов Псковского музея-заповедника будет закрыта для посещения 26, 27, 28 и 30 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
Так, 26 сентября, санитарный день проведут на следующих объектах музея:
- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
- Главное здание Псковского музея-заповедника;
- Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
- Поганкины палаты;
- Приказная палата Псковского кремля;
- Власьевская башня;
- Плоская башня;
- Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;
- Музей-квартира В. И. Ленина;
- Музей истории города Печоры;
- Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;
- Музей-усадьба М. П. Мусоргского.
27 сентября будут закрыты для посещения Двор Постникова и Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза), 28 сентября – санитарный день проведут в музейном комплексе «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни), а 30 сентября – санитарный день в музее-усадьбе С. В. Ковалевской.
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