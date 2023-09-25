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Общество

Псковский музей-заповедник закроется на санитарные дни

Из-за санитарных дней часть музейных объектов Псковского музея-заповедника будет закрыта для посещения 26, 27, 28 и 30 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Из-за санитарных дней часть музейных объектов Псковского музея-заповедника будет закрыта для посещения. Фото: ПАИ

Так, 26 сентября, санитарный день проведут на следующих объектах музея:

  • Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
  • Главное здание Псковского музея-заповедника;
  • Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
  • Поганкины палаты;
  • Приказная палата Псковского кремля;
  • Власьевская башня;
  • Плоская башня;
  • Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;
  • Музей-квартира В. И. Ленина;
  • Музей истории города Печоры;
  • Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;
  • Музей-усадьба М. П. Мусоргского.

27 сентября будут закрыты для посещения Двор Постникова и Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза), 28 сентября – санитарный день проведут в музейном комплексе «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни), а 30 сентября – санитарный день в музее-усадьбе С. В. Ковалевской.

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