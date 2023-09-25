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Эксперты напомнили псковичам о необходимости привиться от гриппа

Эксперты напомнили псковичам о необходимости привиться от гриппа. Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая в беседе с корреспондентом ПАИ рассказала, по каким адресам можно вакцинироваться.

Фото: ПАИ

Прививку в Пскове можно сделать по следующим адресам:

– поликлиника № 1 на улице Кузнецкой, 19;

– поликлиника № 2 на улице Коммунальной, 23;

– поликлиника № 3 на улице Индустриальной, 8;

– процедурный кабинет на улице Кузбасской Дивизии, 22Б;

– мобильный ФАП на стоянке магазина «Семейный магнит» на улице Труда, 37а.

Вакцинация также проводится в гипермаркете «Империал» с 10:00 до 17:00 в будние дни и с 10:00 до 15:00 в субботу.

Записаться можно по телефону 29-90-28.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье. Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг», которая проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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