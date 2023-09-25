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Псковские картины представили в Музее Фаберже

Три картины из коллекции Псковского музея-заповедника представлены на масштабной ретроспективной выставке «Борис Григорьев: Первый на свете мастер» в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

На фото Светлана Мельникова в Музее Фаберже. Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На прошлой неделе состоялось открытие большого выставочного проекта, на котором представлено около 200 работ автора. На вернисаже присутствовала гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Проект организован «Культурно-историческим фондом «Связь времен» и Музеем Фаберже при поддержке Министерства культуры РФ. Среди работ, которые представлены широкой публике, три полотна Бориса Григорьева из коллекции Псковского музея-заповедника: «Поклонение волхвов», «Остановка комедиантов в Париже» и «Уолт Уитмен».

Интересно, что название «Первый мастер на свете» является, по сути, цитатой из письма художника. Выставка охватывает все периоды творчества Бориса Григорьева. Специалисты особо выделяют серию иллюстраций к роману Достоевского «Братья Карамазовы» и полотно «Ревизор», которое в России показывается впервые.

Выставка «Борис Григорьев: Первый мастер на свете» будет работать до 28 января 2024 года.

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