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80% работников в СЗФО вдохновляются своими руководителями – опрос

80 % работников Северо-Западного федерального округа вдохновляются своими руководителями, сообщает сервис hh.ru по итогам онлайн-анкетирования, проведённого совместно с бизнес-клубом «Атланты» с 25 августа по 10 сентября.

Больше половины опрошенных (56 %) стараются поддерживать общение со своим управленцем в нерабочее время, а каждый второй (47 %) доверяет своему управленцу настолько, что готов делиться с ним личными секретами.

66 % респондентов любят проводить время со своим руководителем на корпоративах, и им нравится, когда лидер может повеселиться вместе с ними. Чаще остальных поддерживают совместный досуг персонал из сфер производства (57 %), продаж (53 %) и IT (53 %). В то же время 19 % опрошенных отметили, что не могут до конца расслабиться на празднике в присутствии управленцев.

В работе с руководителем для большинства сотрудников СЗФО важна свобода действий и участие в принятии решений. 72 % работников признались, что предпочитают сотрудничать с лидерами, придерживающимися демократического или либерального стиля управления. Кроме того, для подавляющего большинства (86 %) важны не только профессиональные компетенции управленца, но и его личностные качества. Большинство опрошенных хотят работать с порядочным и эмпатичным человеком, и лишь 22 % респондентов нравится, когда руководитель авторитарен и полностью контролирует работу подчинённых.

Большинство опрошенных призналось, что руководитель служит для них наставником (35 %), лидером (29 %) и мотиватором (24 %), подчеркнул основатель бизнес-клуба «Атланты» Михаил Воронин.

Кроме того, жители СЗФО рассказали, как часто они взаимодействуют со своим управленцем. До трёх раз в течение дня общаются с руководителем почти треть опрошенных (28 %), чуть больше (33 %) – несколько раз в течение недели, а 8 % – каждый час. Ежечасная вовлеченность руководителя характерна для сфер HR (28 %), маркетинга (22 %) и производства (21 %).

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