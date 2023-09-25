День открытых дверей пройдёт в псковском Центробанке 30 сентября

17:34, 25 сентября 2023, ПАИ

О возможности стать участниками общероссийского дня открытых дверей Банка России напомнили псковичам. 30 сентября все желающие смогут увидеть старинные монеты – «псковки» и «псковскую деньгу». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ. Чтобы стать участником дня открытых дверей, необходимо предварительно зарегистрироваться, количество участников ограничено. Запись закрывается в среду, 27 сентября. Однако, напомнили в учреждении, посетить Музей Банка России можно и в другие дни.

Желающие смогут посетить музей банковского дела и отправиться на экскурсии. Коллекция музея составляет порядка 900 экспонатов, включая монеты, банкноты, ценные бумаги, банковскую мебель, документы и фотографии, образцы вычислительной и кассовой техники. В коллекции представлены «псковки» – монеты, которые чеканились Псковской республикой 600 лет назад, а также «псковская деньга».

Гости могут заранее выбрать интересующую их экскурсию, кроме того, их ждут лекции на разные темы, мастер-классы, викторины, ребусы и игры по проверке финансовых знаний.