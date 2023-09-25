Многоквартирный дом ввели в эксплуатацию в Псковском районе

18:39, 25 сентября 2023, ПАИ

Многоквартирный дом ввели в эксплуатацию в деревне Потрянниково Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Дом в Александровском проезде, 8 в жилом микрорайоне Околица уже поставили на кадастровый учёт и в начале октября жильцам выдадут ключи от квартир.



Фото: Администрация Псковского района



Фото: Администрация Псковского района



Фото: Администрация Псковского района



Фото: Администрация Псковского района



Фото: Администрация Псковского района



Фото: Администрация Псковского района



Фото: Администрация Псковского района



Фото: Администрация Псковского района















Разрешение на строительство многоэтажки в микрорайоне Околица застройщик получил в августе 2021 года. Сейчас ведётся строительство следующего дома, который обещают достроить в 2024 году.