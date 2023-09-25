Житель Печорского района получил боевую награду

18:27, 25 сентября 2023, ПАИ

25 сентября перед началом сессии Собрания депутатов Печорского муниципального округа состоялась торжественная церемония вручения боевой награды жителю района. Об этом ПАИ сообщила газета «Печорская правда».

Военный комиссар Печорского района Александр Безручко зачитал выдержку из указа президента Российской Федерации Владимира Путина о награждении медалью «За отвагу» Дмитрия Л. Он заслужил боевую награду за подвиг, совершённый во время участия в специальной военной операции.

От имени Собрания депутатов Печорского муниципального округа герою подарили памятную статуэтку святого Александра Невского.

«Пусть покровитель воинов российских всегда будет рядом с вами и защищает. И огромная благодарность за вашу службу и выполнение задач по защите России», – сказал председатель муниципального парламента Владимир Глотко. От имени администрации Печорского района Дмитрия Л. поблагодарила заместитель главы муниципалитета Алла Монтаровская.