Островский третьеклассник выиграл в турнире по тхэквондо в Пскове

18:57, 25 сентября 2023, ПАИ

Островский третьеклассник Даниил занял первое место в своей категории в турнире по тхэквондо в Пскове. Об этом ПАИ сообщила газета «Островские вести».

В универсальном спортивном комплексе «Олимп» в Пскове прошёл региональный турнир по тхэквондо ИТФ «Псковский барс». В соревнованиях приняли участие спортсмены, представляющие клубы Псковской области. Участники соревновались в шести возрастных категориях, а также в трёх видах программы – в формальном комплексе, спарринге и силовом тесте. От клуба «Триумф» тхэквондо приняло участие 23 человека из городов Пскова, Печоры, Палкино и Острова.

Островичи выступили неплохо, отлично показали себя на турнире юные спортсмены, среди них – Даниил Матвеев, ученик 3-го «Б» класса школы № 7 им. В. Н. Пушкарева, занявший в своей категории первое место. Даниил является воспитанником тренера Сергея Устратова.