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Как избежать мошенников в интернете, рассказали полицейские в Великих Луках

В Великих Луках в Доме ветеранов состоялась встреча, на которой представитель полиции рассказал пожилым горожанам, как избежать преступных схем виртуальных комбинаторов. Об этом ПАИ сообщили на новостном ресурсе Luki-News. 

Фото: ОМВД России по городу Великие Луки

Начальник отделения по раскрытию преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки майор полиции Роман Сорокин подчеркнул, что нечистые на руку лица всё время разрабатывают новые формы и методы обмана населения. И поэтому каждому важно быть хорошо осведомлённым о различных мошеннических проявлениях, а также внимательно следить за обеспечением своей безопасности в Сети.

Особенно Роман Михайлович выделил такие распространенные схемы, как «ваш родственник попал в беду», требование по телефону денег за решение тех или иных проблем. Звонить может как сам «родственник», так и человек, представляющийся адвокатом или сотрудником правоохранительных органов. Причины могут называться разные: «совершил ДТП», «задержан с наркотиками», – но итог разговора всегда одинаков: для решения вопроса требуется определённая сумма денег. Наличные просят либо передать курьеру, либо перевести их через платёжный терминал на конкретный телефонный номер. И, как показывает практика, зачастую потерпевшими в таких ситуациях оказываются именно представители старшего поколения.

Бывает, что мошенники звонят абонентам, представляются сотрудниками банков, полицейскими и заявляют, что на имя собеседника якобы некие злоумышленники пытаются оформить кредит, а чтобы предотвратить эту несанкционированную операцию, следует незамедлительно перевести деньги на указанный «безопасный счёт».

Говорилось и о появившейся новой схеме обмана – незаконном получении кода доступа к сайту «Госуслуги». Так, доверчивым пользователям поступает звонок от ложных операторов сотовой связи: будто бы надо продлить договор. И для этого следует продиктовать код, который сейчас придёт на телефон. Граждане сами называют код из СМС, после чего мошенники получают доступ к их персональным данным и оформляют кредиты на крупные суммы.

В завершение разговора гость из полиции раздал собравшимся тематические памятки профилактической направленности. 

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