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Общество

Шубы и меховые изделия в России подорожали на 14 процентов

Средние цены на меховые изделия в России выросли на 14 %, пишут «Известия» со ссылкой на данные государственной системы маркировки «Честный знак».

Так, в январе – августе 2023 года стоимость шубы составила 60,3 тыс. рублей, тогда как в тот же период 2022 года она достигала лишь 52,7 тыс. рублей. В начале сентября шубы подорожали ещё больше – до 71,1 тыс. рублей.

Самыми популярными остаются шубы из овчины и норки: в 2023 году 59 % продаж приходится на первые и 36 % – на вторые. Лидерами по покупке маркируемых шуб в 2023 году стали Ставропольский край (13,7 изделия на 1 000 жителей), Кировская область (7,7 изделия на 1 000 жителей), Москва (7,7 изделия на 1 000 жителей), Тамбовская и Тверская области (2,6 и 2,3 изделия на 1 тыс. жителей соответственно).

«Шубы остаются предметом роскоши, но спрос на них стабильно сохраняется. Конечно, большую долю рынка занимает импортная продукция, но изделия российского производства также пользуются спросом», – сказала «Известиям» глава товарной группы «Легпром» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) Анна Петрушина.

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