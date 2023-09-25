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Общество

В Пскове запустили автобус до Выбут

По обращениям жителей Палкинского района запустили автобусное сообщение до погоста Выбуты. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.  
 

С 19 сентября один автобус № 107 Псков – Палкино заезжает на кладбище в Выбуты. Отправление с вокзала в Пскове в 11:15, в Выбуты автобусы приезжает в 11:53, а в 12:31 – в Палкино.

Обратный рейс из Палкино в 12:40, в 13:20 заезд в Выбуты, в 13:48 автобус прибывает обратно в Псков.

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