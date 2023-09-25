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«Союзмультфильм» представит новогоднюю картину с героинями разных знаменитых лент киностудии

«Союзмультфильм» представит новогоднюю картину, героинями которой станут принцессы из разных знаменитых лент киностудии. На экраны вернутся Принцесса Бременская, Забава, Дюймовочка, Золушка, Ужасная-Прекрасная Принцесса, Шамаханская царица и другие популярные герои. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм».

Зрителям предстоит увидеть на экранах Принцессу из «Бременских музыкантов», Забаву из «Летучего корабля», Дюймовочку и Золушку из одноимённых картин, Ужасную-Прекрасную Принцессу из «Принцессы и Людоеда» Шамаханскую царицу из «Сказки о золотом петушке» и других полюбившихся героев классической анимации. Об этом стало известно в ходе лицензионного саммита «Союзмультфильма», где представители киностудии рассказали о готовящихся проектах.

«Союзмультфильм» – это богатейшая мультвселенная, в окружении героев которой вырос каждый из нас, и, я думаю, многие в детстве мечтали увидеть персонажей разных любимых мультфильмов вместе, – отметила генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская. – Под Новый год случаются чудеса, и самые яркие образы принцесс объединятся, чтобы вновь встретиться со своими зрителями и исполнить яркую, хитовую композицию». 

По словам генпродюсера, выбор главных героинь был непрост, ведь в коллекции «Союзмультфильма» более 40 образов принцесс. В итоге предпочтение было отдано шести разным по характеру и внешнему облику персонажам. По сюжету им предстоит объединиться в музыкальную группу, чтобы выступить на конкурсе, однако на пути у героинь возникнут препятствия и интриги, которые устроит хитрая Шамаханская царица. 

По словам Юлии Осетинской, мультфильм будет по-настоящему праздничным и музыкальным. Она также напомнила, что создание новогодних короткометражек, в которых студия рассказывает новые истории о легендарных персонажах, стало уже традицией «Союзмультфильма». Так, до этого в разные годы в канун праздников были показаны третья часть трилогии про медвежонка Умку, короткометражки про Чебурашку и Крокодила Гену, Вовку из Тридевятого царства и гномика Васю.

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