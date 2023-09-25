350 школьников Псковской области примут участие в новой программе для талантливых детей

22:06, 25 сентября 2023, ПАИ

С этого года в Псковской области работает программа профессионального сопровождения талантливых школьников. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с врио председателя комитета по образованию Андреем Ермаковым основные вопросы. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Программа работает со школьниками, начиная с 10-го класса. В этом году в ней примет участие около 350 учеников.

Первым мероприятием станет форум «Малая родина – территория успеха», где будут задействованы потенциальные работодатели. На форуме ребята познакомятся со всеми направлениями деятельности и будут прикреплены к организациям, где работает заинтересовавший их наставник.

Школьники будут контактировать с работодателями на протяжении двух лет, получать общие компетенции. При поступлении ребят в вузы также будут действовать дополнительные меры поддержки.

Главная задача проекта – создать условия, чтобы молодёжь оставалась в регионе и строила здесь свою карьеру.