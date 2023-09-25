В России предложили создать реестр злостных алиментщиков
В России предложили создать реестр злостных алиментщиков, пишет «Российская газета» со ссылкой на председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева.
Полномочия по ведению данного реестра в электронном виде предлагается возложить на Федеральную службу судебных приставов.
«В реестр будут включаться сведения о должниках по алиментным обязательствам, привлечённых к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске», – пояснил Владимир Груздев.
Иными словами, в списке будут только отъявленные алиментщики.
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