В Куньинском районе идёт согласование схемы газопровода
В настоящее время проходит согласование предварительной схемы межпоселкового газопровода Кунья – Ямище с отводами на деревни Камено, Каськово, Груздово, Жижица, Наумово Куньинского района. Об этом сообщает в своём телеграм-канале глава Куньинского района Олег Лебедев.
В вышеназванных населённых пунктах планируется установка ШРП – шкафных регуляторных пунктов с возможностью подключения газораспределительной сети и пользователей.
Для подключения других населённых пунктов потребуется согласование с «Газпромом» и дополнительное проектирование.
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