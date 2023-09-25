В Куньинском районе идёт согласование схемы газопровода

23:42, 25 сентября 2023, ПАИ

В настоящее время проходит согласование предварительной схемы межпоселкового газопровода Кунья – Ямище с отводами на деревни Камено, Каськово, Груздово, Жижица, Наумово Куньинского района. Об этом сообщает в своём телеграм-канале глава Куньинского района Олег Лебедев.

В вышеназванных населённых пунктах планируется установка ШРП – шкафных регуляторных пунктов с возможностью подключения газораспределительной сети и пользователей.

Для подключения других населённых пунктов потребуется согласование с «Газпромом» и дополнительное проектирование.