Корнилов день отмечают по народному календарю 26 сентября
Народный праздник Корнилье, или Корнилов день, отмечают 26 сентября 2023 года. Верующие православной церкви справляют его как День памяти священномученика Корнилия Сотника. Об этом пишет сalend.ru
В народе имя святого Корнилия ассоциировалось со словом «корень». Поэтому христианский подвижник считался покровителем всех овощей-корнеплодов, а праздник назвали Корнильем. Поэтому в этот день принято употреблять в пищу побольше овощей.
Согласно преданию, Корнилий жил в I веке в Кесарии (Палестина). Был язычником. Живя в неверии, совершал добрые дела как христианин. В один из дней, во время молитвы Богу, он узрел Ангела, который повелел ему разыскать святого Петра и выполнить его волю. Так Корнилий был крещен. Он стал первым язычником, принявшим христианскую веру. С тех пор он всегда следовал за Петром, проповедовал о Христе и был поставлен епископом.
По народным приметам, если 26 сентября дождь – будет хороший урожай в следующем году. Восточный ветер стал западным – дождь принесёт. Куры с головы начинают линять – зима будет морозная.
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