Корнилов день отмечают по народному календарю 26 сентября

07:15, 26 сентября 2023, ПАИ

Народный праздник Корнилье, или Корнилов день, отмечают 26 сентября 2023 года. Верующие православной церкви справляют его как День памяти священномученика Корнилия Сотника. Об этом пишет сalend.ru

В народе имя святого Корнилия ассоциировалось со словом «корень». Поэтому христианский подвижник считался покровителем всех овощей-корнеплодов, а праздник назвали Корнильем. Поэтому в этот день принято употреблять в пищу побольше овощей.

Согласно преданию, Корнилий жил в I веке в Кесарии (Палестина). Был язычником. Живя в неверии, совершал добрые дела как христианин. В один из дней, во время молитвы Богу, он узрел Ангела, который повелел ему разыскать святого Петра и выполнить его волю. Так Корнилий был крещен. Он стал первым язычником, принявшим христианскую веру. С тех пор он всегда следовал за Петром, проповедовал о Христе и был поставлен епископом.

По народным приметам, если 26 сентября дождь – будет хороший урожай в следующем году. Восточный ветер стал западным – дождь принесёт. Куры с головы начинают линять – зима будет морозная.