Погода без осадков прогнозируется на территории Псковской области 26 сентября
Переменная облачность и погода без осадков прогнозируется на территории Псковской области 26 сентября, сообщает Псковский гидрометцентр.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.
Воздух в Псковской области днём прогреется от +17 до +22 градусов. Атмосферное давление будет выше нормы.
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