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Общество

Погода без осадков прогнозируется на территории Псковской области 26 сентября

Переменная облачность и погода без осадков прогнозируется на территории Псковской области 26 сентября, сообщает Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. 

Воздух в Псковской области днём прогреется от +17 до +22 градусов. Атмосферное давление будет выше нормы.

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