Погода без осадков прогнозируется на территории Псковской области 26 сентября

07:02, 26 сентября 2023, ПАИ

Переменная облачность и погода без осадков прогнозируется на территории Псковской области 26 сентября, сообщает Псковский гидрометцентр.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.

Воздух в Псковской области днём прогреется от +17 до +22 градусов. Атмосферное давление будет выше нормы.