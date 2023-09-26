8 псковичей отправились в Артек для участия в финале ВФСК ГТО

07:59, 26 сентября 2023, ПАИ

Команда Псковской области участвует в финале фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательных организаций. Делегация прибыла в лагерь «Артек» в посёлок Гурзуф Республики Крым для участия в конкурсе. Об этом сообщается в группе регоператора ВФСК ГТО в соцсети «ВКонтакте».

В составе команды от Псковской области восемь человек. С 25 сентября по 15 октября им предстоит побороться за призовые места.

Сообщается, что псковичи уже разместились, а также успели пройти медицинскую и мандатную комиссию.

«Ребята почти сутки повторяли теорию, ожидая долгожданного поезда, за что им отдельное спасибо. Хочется выразить отдельную благодарность сопровождающему детей в поездке Константину Лесикову, председателю комитета по делам молодёжи и спорта администрации Новосокольнического района, который не просто сопроводил детей, но и организовал для них культурную программу», – написали в группе.