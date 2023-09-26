Первую псковскую берестяную грамоту обнаружили 65 лет назад

07:47, 26 сентября 2023, ПАИ

65 лет исполняется первой находке псковской берестяной грамоты сегодня, 26 сентября. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская археология».

Сообщается, что находка была сделана 26 сентября 1958 года во время раскопок у здания почты на улице Советской под руководством археолога Григория Гроздилова. Этот исследователь доказал перспективность археологических раскопок в Пскове за пределами Кремля и Довмонтова города.

Так об этом событии написано в газете «Молодой ленинец» от 2 октября 1958 года.

«Пустырь возле здания почты в Пскове никому не казался примечательным – пустырь как пустырь: таких много оставила в печальное наследство минувшая война. Но вот три года назад здесь начала раскопки археологическая экспедиция Ленинградского Государственного Эрмитажа под руководством Г. П. Гроздилова. Медленно, сантиметр за сантиметром, снимался земляной покров. И вот перед нами открылся кусочек древнего Пскова – остатки изб, улиц, колодцев. <...> …Но самый ценный, пожалуй, итог экспедиции нынешнего года – впервые найденный в Пскове обрывок древней берестяной грамоты. <...> Маленький клочок бересты, испещрённый буквами. Ясно прочесть можно, правда, только одно слово – «солю», слишком мал обрывок! Но и это – большая, неоценимая удача. Теперь всем ясно, что и в Пскове (а не только в Новгороде) могут быть обнаружены древние (XII века) берестяные документы», – так описали открытие в газете предыдущего века.