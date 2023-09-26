Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Праздник пирога в шестой раз пройдёт в Пскове

Праздник псковского пирога состоится в Пскове 1 октября. Мероприятие пройдёт около Дома Беклешова на Георгиевской, 4 с 11 до 19:00. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Праздник псковского пирога состоится в Пскове 1 октября. Фото здесь и далее: телеграм-канал Бориса Елкина

«Сладкие и соленые, дрожжевые и слоеные, закрытые и открытые, большие и маленькие. Пироги на любой вкус можно будет попробовать на Празднике псковского пирога. Этот гастрономический фестиваль пройдет уже в шестой раз», – написал Борис Елкин.

По его словам, пирог – символ гостеприимства и доброжелательности. «Им принято встречать гостей и угощать добрых друзей. А псковская кухня – это наше культурное наследие, которое важно сохранить и передать детям. Праздник обещает быть не только вкусным, но и веселым», – заметил глава города.

В программе мероприятия запланированы игры, конкурс пирогов, кулинарные мастер-классы, песни и танцы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 сентября 2023

Праздник пирога в шестой раз пройдёт в Пскове
26 сентября 2023

Первую псковскую берестяную грамоту обнаружили 65 лет назад 
25 сентября 2023

350 школьников Псковской области примут участие в новой программе для талантливых детей
25 сентября 2023

Блоки из природного известняка для колокольни Троицкого собора изготавливают в Порховском карьере
25 сентября 2023

В Островском районе прошёл тематический вечер, посвящённый Михаилу Таничу
25 сентября 2023

В Великих Луках историю Дома культуры показали на фасаде здания 
25 сентября 2023

Космический спектакль для детей представят в Псковском драмтеатре 30 сентября
25 сентября 2023

Псковские картины представили в Музее Фаберже

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...