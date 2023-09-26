Праздник пирога в шестой раз пройдёт в Пскове

09:15, 26 сентября 2023, ПАИ

Праздник псковского пирога состоится в Пскове 1 октября. Мероприятие пройдёт около Дома Беклешова на Георгиевской, 4 с 11 до 19:00. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Сладкие и соленые, дрожжевые и слоеные, закрытые и открытые, большие и маленькие. Пироги на любой вкус можно будет попробовать на Празднике псковского пирога. Этот гастрономический фестиваль пройдет уже в шестой раз», – написал Борис Елкин.

По его словам, пирог – символ гостеприимства и доброжелательности. «Им принято встречать гостей и угощать добрых друзей. А псковская кухня – это наше культурное наследие, которое важно сохранить и передать детям. Праздник обещает быть не только вкусным, но и веселым», – заметил глава города.

В программе мероприятия запланированы игры, конкурс пирогов, кулинарные мастер-классы, песни и танцы.