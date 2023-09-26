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Экономика

Право на компенсацию за задержку зарплаты расширят в России

Право на компенсацию за задержку зарплаты расширят в России. Соответствующий законопроект Минтруда поддержал кабмин. Об этом пишет газета «Известия».

Право на компенсацию за задержку зарплаты расширят в России. Фото: ПАИ

В пресс-службе Правительства РФ рассказали, что законопроект направлен на реализацию постановления Конституционного суда РФ от 11 апреля 2023 года и предусматривает установление правового механизма взыскания с работодателя процентов за задержку причитающихся работнику выплат, когда эти выплаты не были ему начислены своевременно.

По словам представителей пресс-службы Минтруда, работодатель обязан выплачивать сотруднику компенсацию в том случае, если заработная плата была начислена, но не выплачена в срок.

В ведомстве подчеркнули, что, если же работодатель неправомерно не начислил заработную плату, то и компенсацию в связи с задержкой выплаты работник получить не может. На данный момент предлагается скорректировать статью 236 Трудового кодекса РФ, чтобы работник мог получать компенсацию и в этом случае.

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