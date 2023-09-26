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Экономика

Более 70% псковичей поддерживают отмену НДФЛ с зарплат до 30 тысяч рублей

Три из четырёх псковичей выступают за отмену на доходы физических лиц с зарплатой до 30 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Партия ЛДПР готовит законопроект об отмене налога на доходы физических лиц для граждан с зарплатой до 30 тысяч рублей в месяц. 71 % псковичей одобряют подобную инициативу: «С такой маленькой зарплаты, действительно, не стоит взимать налоги».

Среди мужчин сторонников инициативы больше, чем среди женщин (73 и 70 % соответственно). Псковичи до 34 лет поддерживают предложение активнее, чем те, кто старше (78 %).

«Ожидаемо, что больше всего поддержки законопроект получил у тех, кого он напрямую касается: его одобряют 80 % горожан с зарплатой до 30 тысяч рублей в месяц», – подчеркнули в сервисе.

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