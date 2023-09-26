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Вузы ФСБ приглашают псковичей на учёбу

Жителей Псковской области приглашают на учебу в Академию ФСБ России в Москве, Академию ФСО России в Орле и пограничные институты ФСБ России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Пограничные институты ФСБ России располагаются в Москве, Калининграде, Голицыно (Московская область), Ставрополе (филиал Голицынского пограничного института), Анапе (Институт береговой охраны ФСБ России), Кургане и Хабаровске. Обучение проводится по очной форме.

К кандидатам предъявляются требования: возраст до 24 лет, среднее общее или среднее профессиональное образование.

Кандидаты в обязательном порядке проходят медицинский, профессиональный психологический отбор, процедуру оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, а также проверку физической подготовленности.

В качестве вступительных испытаний учитываются результаты сдачи ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний, перечень которых утверждён приказом ФСБ России от 25 января 2021 № 24.

В период обучения курсанты обеспечиваются жильём, питанием, бесплатным медицинским обслуживанием, вещевым и денежным довольствием, имеют статус военнослужащих, срок обучения в образовательных организациях засчитывается в выслугу лет, а также предоставляются иные социальные гарантии, предусмотренные для военнослужащих.

Информация о правилах приёма размещена на официальных сайтах образовательных организаций ФСБ России.

По вопросам поступления следует обращаться в отдел кадров УФСБ России по Псковской области по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 48.

Телефоны: (8 8112) 69-29-13 (для поступающих в Академию ФСБ России), (8 8112) 69-29-24 (для поступающих в Академию ФСО России) и (8 8112) 69-29-35 (для поступающих в образовательные организации пограничного профиля).

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