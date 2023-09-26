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Преподаватель ПсковГУ участвует в проекте Минобрнауки и Росмолодёжи

Заместитель директора Института промышленных технологий и дизайна по работе с молодёжью ПсковГУ Надежда Дмитриева стала участницей флагманского образовательного проекта Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) «Голос поколения. Преподаватели», направленного на развитие управленческого потенциала кадров и реализуемого совместно с Минобрнауки России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Преподаватель ПсковГУ Надежда Дмитриева стала участницей флагманского проекта Минобрнауки России и Росмолодёжи. Фото: пресс-служба ПсковГУ

Мероприятия программ призваны сформировать и развить сообщество проректоров и сотрудников подразделений молодёжной политики и воспитательной деятельности, а также выстроить единый подход к реализации молодёжной политики и воспитательной деятельности в образовательных организациях высшего образования.

В 2023 году программа «Голос поколения. Преподаватели» проходит в центре знаний «Машук» (Пятигорск) для 1 600 представителей профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования из числа молодых преподавателей, преподавателей, оказывающих поддержку подразделениям молодёжной политики и воспитательной деятельности.

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