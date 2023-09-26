Городской этап «Зарницы» проходит в Пскове

11:31, 26 сентября 2023, ПАИ

Городской этап «Зарницы-2023» проходит на территории лицея № 4 в Пскове сегодня, 26 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

В игре участвует 22 команды, каждая из которых состоит из девяти человек. Принять участие пришли школьники с 5-го по 11-й класс.

Ребятам предстоит пройти восемь этапов, в которые входит оказание первой медицинской помощи, проверка физических навыков, демонстрация тактических знаний, сборка и разборка автомата, снаряжение магазина патронами, стрельба из пневматической винтовки, маршировка и исполнение строевой песни на выбор, а также знание истории России.

Для маршировки ребят пригласили оркестр 2-й отдельной гвардейской бригады специального назначения. Как заверили организаторы мероприятия, военная часть постоянно оказывает содействие в проведении городского этапа «Зарницы» в Пскове.

Подведение итогов «Зарницы» и оглашение результатов состоится в четверг, 28 сентября.