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Общество

Городской этап «Зарницы» проходит в Пскове

Городской этап «Зарницы-2023» проходит на территории лицея № 4 в Пскове сегодня, 26 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

В игре участвует 22 команды, каждая из которых состоит из девяти человек. Принять участие пришли школьники с 5-го по 11-й класс.

Городской этап «Зарницы» проходит в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

Ребятам предстоит пройти восемь этапов, в которые входит оказание первой медицинской помощи, проверка физических навыков, демонстрация тактических знаний, сборка и разборка автомата, снаряжение магазина патронами, стрельба из пневматической винтовки, маршировка и исполнение строевой песни на выбор, а также знание истории России.

Для маршировки ребят пригласили оркестр 2-й отдельной гвардейской бригады специального назначения. Как заверили организаторы мероприятия, военная часть постоянно оказывает содействие в проведении городского этапа «Зарницы» в Пскове.

Подведение итогов «Зарницы» и оглашение результатов состоится в четверг, 28 сентября.

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