Всероссийскую акцию «10 тысяч шагов к жизни» обсуждают в медиацентре ПАИ
Всероссийскую акцию «10 тысяч шагов к жизни» обсуждают сегодня, 26 сентября, в медиацентре ПАИ.
Акция основана на рекомендации ВОЗ проходить в день от шести до десяти тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека.
Каковы цели и задачи акции, кто её инициатор, где, когда и как мероприятие пройдёт в регионе, расскажут главный врач Центра общественного здоровья Псковской области Мария Отраднова и главный внештатный терапевт комитета по здравоохранению Псковской области Екатерина Астафьева.
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