Всероссийскую акцию «10 тысяч шагов к жизни» обсуждают в медиацентре ПАИ

12:12, 26 сентября 2023, ПАИ

Всероссийскую акцию «10 тысяч шагов к жизни» обсуждают сегодня, 26 сентября, в медиацентре ПАИ.

Акция основана на рекомендации ВОЗ проходить в день от шести до десяти тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека.

Каковы цели и задачи акции, кто её инициатор, где, когда и как мероприятие пройдёт в регионе, расскажут главный врач Центра общественного здоровья Псковской области Мария Отраднова и главный внештатный терапевт комитета по здравоохранению Псковской области Екатерина Астафьева.