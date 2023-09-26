Жительница Палкинского района фиктивно прописала у себя иностранку
Жительница Палкинского района фиктивно зарегистрировала у себя гражданку Эстонии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В сентябре в одной из деревень Палкинского района 36-летняя местная жительница фиктивно поставила на миграционный учёт гражданку Эстонии. Обстоятельства произошедшего выясняются.
«Подобные примеры в регионе далеко не единичные. В этой связи полиция напоминает жителям области об ответственности, предусмотренной законодательством за такого рода противоправные деяния. Правонарушители наказываются штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трёх лет», – подчеркнули в ведомстве.
Также правонарушителя могут лишить свободы на срок до трёх лет, отправить на принудительные работы или лишить права занимать определённые должности.
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