До +23 градусов ожидается в Псковской области 27 сентября

13:06, 26 сентября 2023, ПАИ

До +23 градусов ожидается на территории Псковской области 27 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского гидрометцентра.

Ночью в регионе прогнозируется от +1 до +6 градусов, местами возможны заморозки до -1 градуса. При этом днём воздух прогреется от +18 до +23 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

В среду на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Атмосферное давление высокое.