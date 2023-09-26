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Общество

До +23 градусов ожидается в Псковской области 27 сентября

До +23 градусов ожидается на территории Псковской области 27 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского гидрометцентра.

Словенские ключи в Изборском музее-заповеднике. Фото: ПАИ

Ночью в регионе прогнозируется от +1 до +6 градусов, местами возможны заморозки до -1 градуса. При этом днём воздух прогреется от +18 до +23 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

В среду на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Атмосферное давление высокое.

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