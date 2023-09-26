Запись на курсы китайского языка для начинающих открыта в ПсковГУ

13:24, 26 сентября 2023, ПАИ

Институт непрерывного образования ПсковГУ приглашает желающих старше 15 лет на курсы китайского языка для начинающих. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Занятия проводит преподаватель вуза. У участников программы будет возможность пообщаться с носителями языка из Китая.

Форма обучения – очная, вечернее время. Срок обучения – 80 часов. По окончании курса учащиеся получат сертификат. Записаться на курс можно по ссылке. Количество мест ограничено.

Интересующие вопросы можно задать по телефону: (8 8112) 20-16-99 (доб. 487, 488) или по почте lang@pskgu.ru.