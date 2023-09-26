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Происшествия

Ударившая инвалида ножом великолучанка получила условный срок

Условный срок получила жительница Великих Лук, ударившая ножом инвалида-колясочника. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

В суде установили, что женщина один раз ударила ножом в левое надплечье сидящего напротив неё в инвалидном кресле гражданина. Великолучанку признали виновной в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил женщине наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно. Приговор суда вступил в законную силу.

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