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Общество

Около 600 человек участвуют в I Международном молодёжном лингвистическом форуме в Пскове

Торжественное открытие I Международного молодёжного лингвистического форума состоялось в Пскове на базе опорного вуза. Его участниками стали лингвисты, переводчики, преподаватели высшей школы, студенты и школьники старших классов, изучающие иностранные языки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Участники I Международного молодёжного лингвистического форума в Пскове. Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

В качестве участников форума зарегистрировались около 600 человек. В их числе представители Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Санкт-Петербургского государственного института культуры, РГПУ имени А. И. Герцена, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Костромского государственного университета, Ярославского государственного технического университета, а также Рязанского государственного радиотехнического университета имени В. Ф. Уткина.

К мероприятиям присоединились и представители из Белоруссии – преподаватели и студенты Белорусского государственного университета, Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой, Витебского государственного технологического университета, ВГУ имени П. М. Машерова, Минского государственного лингвистического университета, Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. Участниками форума стали также представители российских и белорусских общеобразовательных школ, гимназий и лицеев.

Цель форума – создание условий для интеллектуального развития одаренной молодёжи и поддержки познавательного интереса к изучению иностранного языка. В рамках форума запланированы интерактивные и научно-практические семинары, круглые столы, онлайн-конкурсы и олимпиада, методический семинар, а также мастерская.

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