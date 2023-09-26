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Общество

Два железнодорожных переезда временно закроют в Великих Луках

Два железнодорожных переезда временно закроют для движения транспорта в Великих Луках 26 и 27 сентября. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации со ссылкой на Новосокольническую дистанцию пути.

Так, 26 сентября с 11:00 до 16:00 будет закрыт железнодорожный переезд на 307-м километре ПК 9 (район ПМК, на улице Дальней). Объезд будет осуществляться через деревню Трубичино.

А 27 сентября с 9:00 до 17:00 перекроют железнодорожный переезд на 479-м километре ПК 5 (Лазавицкий переезд). Объезд будет осуществляться через путепровод.

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