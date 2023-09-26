Пскович получил условный срок за смертельное ДТП

14:31, 26 сентября 2023, ПАИ

Два года условно получил 57-летний пскович, которого признали виновным в ДТП со смертельным исходом. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Установлено, что 12 июля 2020 года подсудимый ехал на автомобиле ВАЗ-2107 по автодороге Неелово – Кудина Гора – Печоры. При выезде со второстепенной дороги на главную он не убедился в безопасности маневра, из-за чего произошло столкновение легкового автомобиля с мотоциклом. В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист погиб на месте.

В ходе судебных разбирательств мужчина отказался признавать свою вину и заявил, что в аварии виноват мотоциклист, двигавшийся по дороге со значительной скоростью.

С учётом всех обстоятельств уголовного дела суд назначил 57-летнему псковичу наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Во внимание приняли наличие ряда смягчающих обстоятельств и личность виновного. Также суд взыскал с мужчины в пользу отца погибшего компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей и 255 тысяч рублей в счёт возмещения имущественного вреда.