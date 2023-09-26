Карантин на площади почти 4,5 тысячи гектара установили в Псковской области из-за опасных жуков

18:45, 26 сентября 2023, ПАИ

Карантинную зону на площади почти 4,5 тысячи гектара установили в Невельском районе из-за опасных жуков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В июле – августе сотрудники ведомства провели мониторинг карантинного фитосанитарного состояния хвойных деревьев. В результате проверки в Невельском районе выявили очаги карантинного объекта – чёрного соснового усача (опасного вредителя хвойных деревьев).

Владельцы, пользователи, арендаторы и другие хозяйствующие субъекты, которые заготавливают, перерабатывают, хранят и перевозят лесоматериалы хвойных пород из этого места, должны принять меры ликвидации вредителя в карантинной зоне, отметили в пресс-службе.

Отметим, жуки-усачи питаются корой тонких веток, вызывая их усыхание. Личинки усачей развиваются сначала под корой, а затем в древесине, нанося ей вред своими широкими ходами. Заселённая насекомыми древесина становится малопригодной или непригодной для использования. Также жуки этого рода являются переносчиками серьёзного карантинного вредителя леса – стволовой нематоды.