Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Карантин на площади почти 4,5 тысячи гектара установили в Псковской области из-за опасных жуков

Карантинную зону на площади почти 4,5 тысячи гектара установили в Невельском районе из-за опасных жуков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В июле – августе сотрудники ведомства провели мониторинг карантинного фитосанитарного состояния хвойных деревьев. В результате проверки в Невельском районе выявили очаги карантинного объекта – чёрного соснового усача (опасного вредителя хвойных деревьев).

Владельцы, пользователи, арендаторы и другие хозяйствующие субъекты, которые заготавливают, перерабатывают, хранят и перевозят лесоматериалы хвойных пород из этого места, должны принять меры ликвидации вредителя в карантинной зоне, отметили в пресс-службе.

Отметим, жуки-усачи питаются корой тонких веток, вызывая их усыхание. Личинки усачей развиваются сначала под корой, а затем в древесине, нанося ей вред своими широкими ходами. Заселённая насекомыми древесина становится малопригодной или непригодной для использования. Также жуки этого рода являются переносчиками серьёзного карантинного вредителя леса – стволовой нематоды.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 сентября 2023

370 несовершеннолетних в Псковской области состоят на профилактических учётах
26 сентября 2023

Псковский терапевт рассказала, как научиться пользоваться своей диафрагмой
26 сентября 2023

Около 2,5 млрд рублей привлёк Псковский район на развитие за последние пять лет
26 сентября 2023

Главную причину сердечнососудистых заболеваний назвали псковичам
26 сентября 2023

Назначен первый зампрокурора Псковской области
26 сентября 2023

Новый выпуск программы «СадОгород» выйдет завтра на телеканале «Первый Псковский»
26 сентября 2023

Мастера из Новосокольников участвуют в выставке пуговиц в Тамбове
26 сентября 2023

Отопительный сезон начался в Псковском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...