Воду отключат в семи домах в Великих Луках 27 сентября

15:39, 26 сентября 2023, ПАИ

Воду отключат в семи домах в Великих Луках 27 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Горячую воду отключат в связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе с 9:00 и до окончания работ.

Подачу горячего водоснабжения временно прекратят в дома № 15 и 17 на улице Карла Либкнехта, дома № 33 и 33, корпус № 1 на Октябрьском проспекте и дома № 36/31, 38 и 40/33 на проспекте Ленина.