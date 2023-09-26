Концерт «Встречи на родине М. П. Мусоргского» пройдёт в Куньинском районе 29 сентября

16:48, 26 сентября 2023, ПАИ

Псковский музей-заповедник приглашает жителей и гостей региона на концерт классической музыки «Встречи на родине М. П. Мусоргского», который состоится 29 сентября в 14:00. Мероприятие приурочено к Международному дню музыки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В программе концерта классическая музыка великих русских композиторов, в том числе М. П. Мусоргского. Гости услышат отрывки из удивительных произведений автора. Исполнят сочинения солисты филармонии и учащиеся Великолукской детской школы искусств «Центр».

«Музей-усадьба Мусоргского − единственный в мире музей композитора. Именно в этом месте начинал свой творческий путь Модест Петрович. Красоты Псковской земли вдохновляли Мусоргского на протяжении всей жизни», – уточнили сотрудники музея.

Мероприятие пройдёт в усадьбе композитора М. П. Мусоргского в деревне Наумово Куньинского района.

Телефон для справок: 8 (811) 493-11-40.