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Культура

Концерт «Встречи на родине М. П. Мусоргского» пройдёт в Куньинском районе 29 сентября

Псковский музей-заповедник приглашает жителей и гостей региона на концерт классической музыки «Встречи на родине М. П. Мусоргского», который состоится 29 сентября в 14:00. Мероприятие приурочено к Международному дню музыки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В программе концерта классическая музыка великих русских композиторов, в том числе М. П. Мусоргского. Гости услышат отрывки из удивительных произведений автора. Исполнят сочинения солисты филармонии и учащиеся Великолукской детской школы искусств «Центр».

«Музей-усадьба Мусоргского − единственный в мире музей композитора. Именно в этом месте начинал свой творческий путь Модест Петрович. Красоты Псковской земли вдохновляли Мусоргского на протяжении всей жизни», – уточнили сотрудники музея.

Мероприятие пройдёт в усадьбе композитора М. П. Мусоргского в деревне Наумово Куньинского района.

Телефон для справок: 8 (811) 493-11-40.

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