Мемориальная доска писателю и врачу Владимиру Курносенко появится в Пскове

17:49, 26 сентября 2023, ПАИ

Мемориальная доска писателю и врачу Владимиру Курносенко появится на углу дома № 21 на Октябрьском проспекте в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

В церемонии открытия 27 сентября в 14:00 примут участие представители издания «Литературная газета», писатели, родные и друзья Владимира Курносенко. А в 16:00 в Детской музыкальной школе № 1 на улице Советской, 44 пройдёт литературно-музыкальный вечер, посвящённый творчеству писателя.

Последние 18 лет Владимир Курносенко жил в Пскове, 15 из них он работал врачом скорой помощи.