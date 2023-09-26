Мемориальная доска писателю и врачу Владимиру Курносенко появится в Пскове
Мемориальная доска писателю и врачу Владимиру Курносенко появится на углу дома № 21 на Октябрьском проспекте в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.
В церемонии открытия 27 сентября в 14:00 примут участие представители издания «Литературная газета», писатели, родные и друзья Владимира Курносенко. А в 16:00 в Детской музыкальной школе № 1 на улице Советской, 44 пройдёт литературно-музыкальный вечер, посвящённый творчеству писателя.
Последние 18 лет Владимир Курносенко жил в Пскове, 15 из них он работал врачом скорой помощи.
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