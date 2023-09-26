Псковичей приглашают посостязаться в приготовлении пирогов
Кулинаров, пекарей, кондитеров и любителей приглашают принять участие в гастрономическом конкурсе «Псковский пирог – 2023». Мероприятие состоится в Пскове в шестой раз и пройдёт около Центра туризма и творческих индустрий 1 октября. Об этом ПАИ сообщили организаторы конкурса.
Состязание пройдёт в десяти номинациях: «Лучший сладкий пирог», «Лучший несладкий пирог», «Лучший ягодный пирог», «Лучший фруктовый пирог», «Лучший пирог с мёдом», «Самый красивый пирог», «Самый оригинальный пирог», «Самый большой пирог», «Пирожки», «Бабушкин рецепт». Также предусмотрены специальные номинации партнёров праздника.
Предварительные заявки на конкурс можно подать в группе мероприятия по ссылке vk.com/pskovpie или сразу прийти на праздник с пирогом.
Регистрация участников конкурса пройдёт с 11:00 до 13:00.
«Обращаем ваше внимание, в этом году мы приняли решение изменить условия дегустации конкурсных пирогов. Идея Праздника псковского пирога в первую очередь в том, чтобы угощать пирогами. В этом году будет работать правило: бесплатно угощаться пирогами смогут те, кто сам хочет угостить других и пришёл на праздник с пирогом (при регистрации пирога вам будут выданы купоны на дегустацию). Если же вы пришли без пирога, то сможете приобрести купоны за небольшую плату, а также купить разнообразную выпечку в торговых рядах», – рассказали организаторы.
Гости праздника также могут подготовить представление пирога на сцене. Чтобы выступление было включено в программу, необходимо связаться с организаторами праздника через группу в соцсети «ВКонтакте».
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