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Псковичка завоевала серебро на чемпионате России по гребле на байдарках

Псковская спортсменка, воспитанница спортшколы «Ника» Ангелина Семёнова завоевала серебро на чемпионате России по гребле на байдарках. Соревнования проходят в Краснодаре с 24 по 29 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации гребли на байдарках и каноэ России.

Фото с личной страницы Ангелины Семёновой

Псковичка выступает в составе команды Московской области. Она в составе четвёрки прошла дистанцию в 1000 метров за 3 минуты и 50 секунд, немного уступив соперницам из Москвы и Саратовской области.

Всего в финальной гонке выступило девять экипажей из различных регионов России.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ». 

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