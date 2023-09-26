Два автомобиля столкнулись в Пскове
Боковое столкновение автомобилей Nissan и BMV произошло у дома №8 на Аллейном переулке в Пскове, после чего одна из машин вылетела на тротуар. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Водители от госпитализации отказались.
На месте работают бригада скорой помощи, аварийно-спасательная служба и сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
26 сентября 2023
Иностранка пыталась провезти валюту в упаковках гигиенических средств через псковскую госграницу