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Происшествия

Два автомобиля столкнулись в Пскове

Боковое столкновение автомобилей Nissan и BMV произошло у дома №8 на Аллейном переулке в Пскове, после чего одна из машин вылетела на тротуар. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

  • Два автомобиля столкнулись в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Два автомобиля столкнулись в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Два автомобиля столкнулись в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Два автомобиля столкнулись в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Два автомобиля столкнулись в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Водители от госпитализации отказались.

На месте работают бригада скорой помощи, аварийно-спасательная служба и сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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