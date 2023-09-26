370 несовершеннолетних в Псковской области состоят на профилактических учётах

19:56, 26 сентября 2023, ПАИ

Расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав прошло в понедельник, 25 сентября, под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Всего на профилактических учётах в Псковской области состоят более 370 несовершеннолетних и 411 родителей. В ходе заседания были рассмотрены актуальные вопросы в области работы с подростками и их семьями, а также направления профилактической работы, требующие корректировки.

Комиссия также подвела итоги по организации летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних, состоящих на различных учётах. Всего на профильных сменах в лагерях побывали свыше 110 человек. Среди площадок, на которых были организованы мероприятия – лагерь труда и отдыха «Юный спецназовец», загородный оздоровительный лагерь «Космос», лагерь «Курган Дружбы», а также спортивная база «Юность», где прошла традиционная смена «Поверь в себя 2023», организованная региональным УМВД России при поддержке правительства Псковской области.

Кроме этого, участники заседания обсудили роль и задачи советников директоров по воспитанию, должности которых введены в систему образования по поручению президента России.

Отметим, в Псковской области такие специалисты приступили к работе уже в 90 общеобразовательных организациях и 14 средних профессиональных организациях Псковской области. Советники обеспечат объединение усилий всех педагогических работников, родителей и членов общественных объединений по воспитанию подрастающего поколения, в том числе проблемных подростков.