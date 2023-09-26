Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Концерт органной музыки состоится в Пскове 30 сентября

Концерт органной музыки из цикла «Бах и романтики Европы» состоится 30 сентября в 16:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото: храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

В концерте примет участие студентка Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова по классам органа и фортепиано, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, органистка Мария Гапон.

В её исполнении прозвучат музыкальные произведения XVIII–XIX веков: немецкого композитора эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, французских поздних романтиков Сезара Огюста Жана Гийома Юбера Франка и Якоба Людвига Феликса Мендельсона-Бартольди. Музыка самых органных европейских стран представлена лучшими сочинениями разных жанров и эпох, отмечают организаторы.

Посещение осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно сделать непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение рекомендовано для всех категорий зрителей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 60 минут без антракта.

Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви находится в Пскове на улице Плехановский посад, дом 64.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 сентября 2023

Концерт органной музыки состоится в Пскове 30 сентября
26 сентября 2023

Мемориальная доска писателю и врачу Владимиру Курносенко появится в Пскове
26 сентября 2023

Концерт «Встречи на родине М. П. Мусоргского» пройдёт в Куньинском районе 29 сентября
26 сентября 2023

Гала-концерт «Живое пушкинское слово» прошёл в Псковском драмтеатре
26 сентября 2023

Ольга Тимофеева участвует в заседании координационного совета по культуре при Минкультуры РФ
26 сентября 2023

Модельные библиотеки откроют в каждом муниципалитете Псковской области к 2030 году
26 сентября 2023

Число отремонтированных учреждений культуры намерены удвоить в Псковской области
26 сентября 2023

Праздник пирога в шестой раз пройдёт в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...