Концерт органной музыки состоится в Пскове 30 сентября

20:40, 26 сентября 2023, ПАИ

Концерт органной музыки из цикла «Бах и романтики Европы» состоится 30 сентября в 16:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В концерте примет участие студентка Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова по классам органа и фортепиано, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, органистка Мария Гапон.

В её исполнении прозвучат музыкальные произведения XVIII–XIX веков: немецкого композитора эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, французских поздних романтиков Сезара Огюста Жана Гийома Юбера Франка и Якоба Людвига Феликса Мендельсона-Бартольди. Музыка самых органных европейских стран представлена лучшими сочинениями разных жанров и эпох, отмечают организаторы.

Посещение осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно сделать непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение рекомендовано для всех категорий зрителей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 60 минут без антракта.

Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви находится в Пскове на улице Плехановский посад, дом 64.