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Великолукских врачей наградили грамотами Минздрава России

Специалистов Великолукской межрайонной больницы наградили почётными грамотами Министерства здравоохранения России, сообщает портал Luki-News со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Фото: ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница»

Грамоты вручили:

– заведующему дневным стационаром поликлиники № 1, врачу-терапевту Борису Герчикову;

– заведующей пульмонологическим отделением, врачу-пульмонологу Ольге Постульгиной;

– старшей медсестре хирургического отделения Анне Макушевой.

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