Великолукских врачей наградили грамотами Минздрава России
Специалистов Великолукской межрайонной больницы наградили почётными грамотами Министерства здравоохранения России, сообщает портал Luki-News со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Грамоты вручили:
– заведующему дневным стационаром поликлиники № 1, врачу-терапевту Борису Герчикову;
– заведующей пульмонологическим отделением, врачу-пульмонологу Ольге Постульгиной;
– старшей медсестре хирургического отделения Анне Макушевой.
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