Новороссийский театр выступил с гастролями в Великих Луках

21:32, 26 сентября 2023, ПАИ

Обменные гастроли Новороссийского муниципального драматического театра имени Амербекяна прошли в Великих Луках, сообщает газета «Великолукская правда».

Гастроли состоялись благодаря Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры РФ. В рамках межрегионального направления, включённого в проект «Большие гастроли», великолучане увидели две музыкальные комедии – «Невеста из Имеретии» и «Последняя любовь Насреддина» Бориса Рацера и Владимира Константинова, две драмы – «Завтра была война» Бориса Васильева и «Пять вечеров» Александра Володина, а также трагикомедию «Играй, скрипач» Григория Горина.

«Есть вещи, которые проверены на публике временем и всегда смотрятся с интересом. Так, музыкальная комедия «Невеста из Имеретии» не сходит со сцены с 2001 года. Она стала символом театра, своеобразной, как у вахтанговцев, «Принцессой Турандот», и даже за небольшую роль в этом спектакле идёт настоящая борьба. В ней много доброго юмора и крылатых фраз. Также и спектакль «Пять вечеров», которому десять лет и в который я вложил много личного. Судьба моих родителей схожа с судьбой героев пьесы Володина. Но прежде всего она о большой любви и не потерявшей остроту надежде. Всё это мы пытались донести с режиссёром и актрисой, народной артисткой Республики Северная Осетия – Алания Викторией Десятовой», – сказал художественный руководитель, заслуженный работник культуры Кубани Евгений Кушпель, отвечая на вопрос, чем руководствовался театр при выборе репертуара.

Он также рассказал, что после Пскова и Орска Великие Луки стали третьим городом, куда прибыли с гастрольным туром артисты с Кубани.

«У Великих Лук и Новороссийска история, тесно связанная с их длительной обороной, с жесточайшими боями и мужеством, проявленным защитниками в годы войны. Это города-воины, города-герои. А обменные гастроли их театров лишь подтверждают, что театр в России – это одна семья, поэтому при первой встрече сложилось впечатление, что мы знаем друг друга давно», – сказал директор Великолукского драматического театра Николай Андросович.

В газете подчеркнули, что великолучане с удовольствием знакомились с искусством артистов Кубани, оценивая и местный колорит, окутавший некоторые спектакли, и ту неповторимость, которую даёт слаженная работа единой творческой команды.